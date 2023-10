Champions League: Unwetterwarnungen vor Bern

Beim Champions-League-Kracher in Bern regnet es am Mittwochabend in Strömen.

Die Mähne des Stürmer-Superstars Erling Haaland wird am Mittwoch in Bern richtig nass.

Hundewetter zum Champions-League-Knüller: Der Schweizer Meister YB empfängt am Mittwochabend die Superstars von Manchester City. Während die Berner den Schweizer Fussball im eigenen Stadion bestmöglich repräsentieren wollen und das Stadion bis auf den letzten Platz komplett ausverkauft ist, spielt das Wetter eher dem englischen Meister in die Karten. Es regnet in Strömen in der Hauptstadt.