Champions League: Wicky, Vaclik und Lacroix wissen, wie man bei ManCity gewinnt

Nicht erst seit dem 1:3 im Hinspiel ist klar: Manchester City ist vor dem Rückspiel gegen Schweizer Meister YB glasklarer Favorit. Das ist das Team von Pep Guardiola eigentlich immer, vor allem zu Hause. Die letzte Pflichtspielniederlage vor eigenem Anhang datiert vom 12. November 2022 (1:2 gegen Brentford). Ein paar Heimniederlagen zurück ist man dann schon beim 7. März 2018: Damals gewann der FC Basel im Etihad-Stadion mit 2:1. Gabriel Jesus hatte die «Citizens» in Führung gebracht (7.), ehe Mohamed Elyounoussi (17.) und Michael Lang (71.) das Spiel auf den Kopf stellten.

Eine Sensation, ja. Auch wenn es das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League war und Manchester City das Hinspiel im Joggeli mit 4:0 dominiert hatte. So oder so: Der FCB-Trainer von damals ist der YB-Trainer von heute – und weiss daher, wie man bei Manchester City gewinnt. Zeit, den alten Matchplan aus der Schublade zu holen? «Nein», stellte Wicky klar. «Klar, möchte ich das noch einmal erleben», so der Walliser. Aber dafür brauche es ein perfektes Spiel und das hätten sie 2018 gehabt.

Wicky weiter: «Würde ich nur auf die Stärken und Statistiken der wohl besten Mannschaft der Welt schauen, könnte ich nicht mehr schlafen.» Sein Team sehe Chancen mit dem eigenen Spiel, egal, gegen welchen Gegner es geht. «Wir wissen, was uns hier erwartet», so der 46-Jährige, «aber auch hier werden wir unsere Chancen haben und diese müssen wir nutzen.» Mut werde dabei der entscheidende Faktor sein.

Vaclik: «Mut, Glück und eine Topleistung»

Das sieht auch der damalige FCB-Goalie Tomas Vaclik so. Der Tscheche ist mittlerweile bei der New England Revolution in der MLS engagiert. 20 Minuten erreicht ihn, als er in der Nähe von Foxborough gerade seine Tochter zur Schule gebracht hatte. Vaclik witzelt: «Life is good, football sucks at the moment.» («Im Leben läufts gut, im Fussball nicht.») Hintergrund: Sein Trainer setzt nicht auf ihn – und seit dem Aus im Playoff-Viertelfinal ist die Saison nun ohnehin zu Ende.

Zum bevorstehenden YB-Spiel fasst der 34-Jährige zusammen: «Gegen Manchester City brauchst du Mut, Glück und eine Topleistung.» Mut, weil man an sich glauben müsse. Etwas Glück, weil City halt schon sehr viel kreiere. Und eine Topleistung, weil gegen einen Gegner mit einer solchen Breite im Kader und mit einem solchen Trainer die individuelle Qualität jedes Einzelnen umso mehr zum Tragen komme.

Während Vaclik die Stimmung im Stadion eher als mau in Erinnerungen hält, mag er sich vor allem an die Qualität der Gegenspieler erinnern. «Kun Agüero war schon beeindruckend», so der 54-fache tschechische Internationale, «auch die beiden Silvas, Bernardo und David, waren stark.» Bernardo Silva könnte auch am Mittwoch gegen YB zum Einsatz kommen.

Lacroix: «Es ist wieder einmal an der Zeit»

Vor Vaclik war an jenem Märzabend Léo Lacroix in der FCB-Innenverteidigung aufgeboten. Auch ihn erreicht 20 Minuten. Der Waadtländer meint, er habe keine grossen Tipps für Wicky, er wisse schliesslich, wie es geht. Einen Ratschlag hat er allerdings: «Macht es einfach nochmal!» Es sei schliesslich selten, dass ManCity zu Hause verliert. Deshalb sei es wieder einmal an der Zeit.

«Wir mussten uns damals von der Hinspiel-Pleite rehabilitieren und auch für den Ruf des Schweizer Fussballs etwas tun», so der Abwehrspieler, der nach einem Australien-Abenteuer wieder in Europa beim rumänischen Verein U Craiova spielt. Klar sei es grundsätzlich immer toll, sich mit starken Gegnern zu messen. Aber: «Ich erinnere mich hauptsächlich an den Sieg – und weniger ans Spiel.»

