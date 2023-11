Champions League: Yann Sommer und Gregor Kobel brillieren

Saubermann Kobel

Sommer hat beste Abwehrquote

Auch YB-Goalie Racioppi mit Höchstwert

Nicht nur Sommer und Kobel sorgen in der Champions League heuer für Bestmarken. YBs Anthony Racioppi verbuchte in den vier Gruppenspielen der Berner 28 Paraden – Höchstwert aller Goalies in dieser Saison. Zum Vergleich: Bei Kobel sind es bisher elf Paraden, bei Sommer 16.

Sommer und Kobel auch national top

Für Kobel und Sommer läuft es nicht nur auf europäischem Parkett, sondern auch national richtig gut. Zwar liegt Kobels BVB in der Bundesliga nach der 0:4-Klatsche im Topspiel gegen die Bayern sieben Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen, doch der 25-jährige Zürcher konnte bei Dortmund meistens überzeugen. Kobel kommt in der laufenden Bundesliga-Saison auf drei Weisse Westen. Ligaweit haben nur Leipzigs Janis Blaswich (5), Frankfurts Kevin Trapp (4) und Stuttgarts Alexander Nübel (4) mehr. Mit einer Abwehrquote von 68.2% liegt Kobel im Vergleich aller Keeper, die in dieser Bundesliga-Saison auf mindestens drei Einsätze kommen, im oberen Mittelfeld, genauso wie mit seinen bis dato 30 Paraden.

Noch besser sieht es in dieser Statistik bei Sommer aus. Der 34-Jährige hielt bei Inter in der laufenden Serie-A-Saison sieben Mal den Kasten rein. Damit teilt er den Ligahöchstwert zusammen mit Wojciech Szczesny von Juventus Turin. In Europas fünf Top-Ligen kommt in dieser Saison nur Nizzas Marcin Bulka auf mehr Zu-null-Spiele (8) als Sommer. Wettbewerbsübergreifend spielte kein anderer Torhüter der Top-Ligen in dieser Saison so oft zu null wie Sommer (9-mal). Damit übertraf der Nati-Goalie in 15 Pflichtspielen für Inter bereits seine acht Weissen Westen, die er in seinen 25 Einsätzen für Bayern München in der letzten Saison erzielte.