Champions League: YB – RB Leipzig 1:3

Starke Young Boys werden zum Auftakt der Gruppenphase in der Champions League schlecht belohnt. Am Ende verliert der Schweizer Meister 1:3 gegen RB Leipzig.

REUTERS

Die Szene des Spiels

Die 73. Minute. Xaver Schlager trifft aus der Distanz zum 2:1 für die Roten Bullen und versetzt den aufmüpfigen Bernern so etwas wie den Todesstoss. Am Ende lautet das Resultat 3:1.

Die Schlüsselfigur

Anthony Racioppi. Dem Goalie der Berner wird von der zweiten Halbzeit an die Hauptrolle zugeschrieben: Zunächst steht er beim VAR-Chaos im Fokus (siehe unten), dann hext er in der 62. spektakulär gegen Loïs Openda und schliesslich wird er von Xaver Schlager doch noch einmal bezwungen – wahrscheinlich nicht ganz unhaltbar.

Das bessere Team

Lok Leipzig ist zwar der Name von RBs unterklassigem Stadtrivalen. Dennoch wirken die Young Boys in den Startminuten so, als würden sie gerade von einer Eisenbahn überfahren werden. Nach dem frühen Tor (3.) bauen die Leipziger aber bereits etwas ab und laden die besser werdenden Berner so ins Spiel ein. Bereits vor der Pause und nach dem YB-Ausgleich hadern die Gäste mit der harten Gangart der Gastgeber. Das heisst: Die Berner waren in den Köpfen der RB-Stars. In Halbzeit 2 drehte Leipzig aber wieder auf und gewann am Ende doch verdient.

AFP

Das Tribünen-Gezwitscher

In der 52. Minute fliegt Leipzigs Offensivkünstler Xavi Simons durch den Strafraum, nachdem es zwischen ihm und Berns Keeper Anthony Racioppi zu einem Kontakt gekommen war. Die Roten Bullen kriegen sich kaum mehr ein, fordern einen Penalty. Nach langer VAR-Konsultation entscheidet sich Schiedsrichter Enea Jorgji schliesslich aber dagegen. Marco Rose an der RB-Seitenlinie kanns nicht fassen, zumal der Schiri zunächst noch das falsche Handzeichen gibt und fälschlicherweise kurz auf den Punkt zeigt. Der Entscheid allerdings macht Sinn: Simons steht Racioppi auf den Fuss.

Tore

3’ | 0:1 | David Raum schlägt einen Eckball in die Mitte, Mohamed Simakan köpfelt in Richtung Tor und Leipzig jubelt: Der Ball kullert letztlich an YB-Goalie Anthony Racioppi vorbei in die Torecke. Sandro Lauper fälschte den Ball noch ab.

33’ | 1:1 | YB hatte sich gefangen – und Meschack Elia trifft. Filip Ugrinic leitet den Ball an der Strafraumgrenze zu Elia weiter, von wo aus der Kongolese den Ball mit der Spitze ins rechte obere Eck befördert.

73’ | 1:2 | Es hatte sich abgezeichnet: Leipzig konnte sich in der zweiten Halbzeit wieder steigern – und Xaver Schlager erwischt Anthony Racioppi mit einem flachen Distanzschuss.

90+2’ | 1:3 | Es ist die Entscheidung. Sesko trifft in der Nachspielzeit zum 3:1.

Der Ausblick

YB empfängt am Sonntag Lugano (16.30 Uhr). Das nächste Spiel in der Königsklasse steigt am Mittwoch, dem 4. Oktober: Auswärtsspiel bei Roter Stern Belgrad (21 Uhr).

Stimmen zum Spiel findest du unten im Ticker.

Getty Images

So spielte Fabian Schär mit Newcastle

Das Spiel zwischen AC Milan und Newcastle ging zeitgleich 0:0 aus. Die Italiener hätten die Partie jedoch gewinnen müssen. Milan war von Beginn an die aktivere Mannschaft und hatte viel Platz im Mittelfeld. So konnten Rafael Leão und Co. immer wieder ins Tempo kommen. Doch die Italiener gingen fahrlässig mit ihren Chancen um, Newcastle um Nati-Fabian Schär hatte viel Glück. Die Statistik am Ende: 25 zu 6 (für Milan).

Aufruhr gab es vor dem Spiel. Ein Newcastle-Fan wurde in der Nacht zu Dienstag in Mailand niedergestochen. Am Abend vor dem Champions-League-Duell sei der 58-jährige Mann von einer Gruppe von sieben bis acht Männern angegriffen worden und habe eine Stichwunde am Rücken und zwei am Arm erlitten, wie mehrere italienische Medien übereinstimmend berichteten. Der Mann wurde nach dem Vorfall ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei stabil, hiess es weiter.