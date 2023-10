Champions League: Roter Stern Belgrad – YB 2:2

Szene des Spiels

Es lief die 88. Minute, als Bukari die Hoffnungen der Young Boys zerstörte und zum 2:2-Endstand traf. YB-Goalie Anthony Racioppi patzte bei diesem Treffer. Dabei sah es lange Zeit gut aus für die Berner, die dank eines Penaltytors von Itten im Belgrader Hexenkessel 2:1 geführt und den ersten Champions-League-Sieg in dieser Saison vor Augen hatten.

Schlüsselfigur

YB-Goalie Racioppi. Der Berner ist die Nummer eins des Schweizer Meisters und das obwohl David von Ballmoos nach langer Verletzung wieder fit ist. Er hielt mehrfach mirakulös und sorgte lange für ein gutes Berner Ergebnis. Beim 2:2 sah er dann aber überhaupt nicht gut aus. Ja, der Ausgleich fiel wegen eines Fehlers von ihm.

Besseres Team

Die beiden Teams lieferten sich einen wilden Schlagabtausch. Das Remis war am Ende verdient. Zu sagen gilt aber auch: Roter Stern traf in der Partie insgesamt vier Mal ins Tor. Aber nur zwei Mal durfte sich die Serben freuen. Der Grund: Abseitsstellungen. Zu Beginn war YB besser – trotz des Gegentores in der ersten Hälfte. Beim 1:0 von Roter Stern pennte einfach die gesamte Berner Abwehr. In der zweiten Hälfte drehte Belgrad jedoch auf und hatte auch die besseren Chancen.

Tribünengezwitscher

Ex-FCB-Spieler und jetziger Belgrad-Abwehrchef Aleksandar Dragovic betitelte das Stadion Rajko Mitić, auch bekannt als Marakana, als «Hölle von Belgrad». Und tatsächlich: Die Fans von Roter Stern sind bekannt als heissblütige Anhängerschaft, die ihr Team bedingungslos unterstützt. Das zeigten sie auch am Dienstag. Einer dieser Anhänger war Tennis-Superstar Novak Djokovic. Fotos zeigten ihn, wie er von Sicherheitskräften eskortiert das Stadion betrat.

Die Tore

35’ | 1:0 | Die Berner Abwehr sah überhaupt nicht gut aus. Belgrad mit einem Konter, Bukari passte zu Ndiaye, der ins leere Tor traf. Zunächst entschied der Schiri auf Abseits, der VAR korrigierte ihn jedoch.

48’ | 1:1 | Die Berner waren nach der Pause heiss. Ugrinic lupfte den Ball über den Belgrad-Goalie hinweg in die Maschen. Es war der Ausgleich.

61’ | 1:2 | Cedric Itten traf per Penalty zur Berner Führung. Ex-FCB-Verteidiger Nasser Djiga fabrizierte kurz zuvor ein Hands, als ihn die Kugel aus kurzer Distanz an den Arm traf.

88’ | 2:2 | Bukari kam über die rechte Seite in den Strafraum. Aus spitzem Winkel beschloss er dann zu schiessen. Damit überraschte er Racioppi.

Ausblick

Am Sonntag wartet der Krisen-FCB. In der Königsklasse steht Ende Oktober die Partie gegen ManCity an.

Das andere Spiel

Obwohl Manchester City auswärts in Leipzig 90 Minuten lang dominierte, sah es lange nach einem Punktverlust für den Titelverteidiger aus. In der ersten Hälfte hatte das Guardiola-Team zwischenzeitlich 80 Prozent Ballbesitz und führte zur Pause nach einem Tor von Foden verdient mit 1:0.

Doch Leipzig nutzte einen der wenigen Gegenstösse eiskalt zum Ausgleich. Openda behauptete sich nach einem Steilpass gegen Akanji und netzte mit etwas Glück ein. Am Ende sollte allerdings dennoch der Favorit die Oberhand behalten – Joker Álvarez traf kurz vor Schluss mit einem herrlichen Schlenzer zum 2:1. Doku legte in der Nachspielzeit gar noch den dritten Treffer nach.

