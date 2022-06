Preis-Streit im Parlament: Chance auf tiefere Benzinpreise schwindet

1 / 7 Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind die Preise auf über zwei Franken pro Liter gestiegen. Die SVP will deshalb, dass der Bundesrat die Mineralölsteuer senkt. Tankstelle beim Triemli in Zürich, aufgenommen im September 2021. 20min/Michael Scherrer Einer der Vorstösse, die in der letzten Sessionswoche diskutiert werden, stammt von SVP-Ständerat Werner Salzmann. Der Bundesrat könnte den Willen des Parlaments innert weniger Monate umsetzen, sagt er. Tamedia Doch die SVP steht damit alleine da. Nicht nur SP und Grüne lehnen eine Senkung der Benzinpreise ab, auch Mitte und FDP stellen sich gegen die Forderung. Es brauche ein ganzheitliches Preis-Konzept, sagt Mitte-Nationalrat Philipp Bregy. Auch der Strom und die Krankenkassenprämien seien ein Problem. privat

Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs steigen die Preise, Güter wie Getreide und Erdöl sind knapper geworden. Auch die Bewohner und Bewohnerinnen der Industrieländer spüren das am Portemonnaie. Deutschland, Italien und Frankreich haben die Benzinpreise gesenkt. Die SVP fordert, dass die Schweiz nachzieht.

Mehrere Vorstösse der SVP werden diese Woche an einer ausserordentlichen Session behandelt, am Montag im Ständerat, am Donnerstag im Nationalrat. Das sind die Forderungen:

Senkung Benzinpreise und Heizkosten: Die Preise für Benzin und Diesel stiegen nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs auf über zwei Franken pro Liter. Die Mineralölsteuer plus Zuschläge verteuerten dabei den Treibstoff um 73 Rappen pro Liter, rechnet die SVP vor. Und dann falle am Ende auch noch 7,7 Prozent Mehrwertsteuer an. Der Bundesrat soll vorübergehend die Steuern senken, damit die Preise sinken.

Pendler-Abzug: Der Abzug für Berufspendler in der Steuererklärung von heute maximal 3000 Franken soll auf maximal 6000 Franken angehoben werden. Dies würde Angestellte mit einem langen Arbeitsweg entlasten, sagt die SVP.

Doch die Vorstösse bekommen im Parlament voraussichtlich keine Mehrheit. Denn ausserhalb der SVP-Fraktion werden sie kaum unterstützt. SP und Grüne lehnen es ab, die Benzinpreise zu vergünstigen. Dies aus Umweltgründen, aber auch, weil sie das Vorgehen mit Blick auf Deutschland für falsch halten (siehe Box).

Die SP hat hingegen ein eigenes Massnahmenpapier zur Stärkung der Kaufkraft vorgelegt, in dem sie unter anderem vorschlägt, die Krankenkassen-Prämienverbilligung ab Herbst 2022 zu erhöhen sowie ab einer gewissen Teuerung einen «Check fédéral» von 260 Franken pro erwachsene Person und 130 Franken pro Kind zu vergeben.

«Benzinpreis-Senkung hilft den Ölkonzernen»

Auch FDP und Mitte sind gegen die Vorstösse der SVP. «Wir sind zum Schluss gekommen, dass es umfassendere Massnahmen braucht, um die Konsumentinnen und Konsumenten zu entlasten», sagt der Walliser Mitte-Nationalrat Philipp Bregy. Staatliche Massnahmen seien nötig, denn es komme ein Problem auf den Mittelstand und das Gewerbe zu. Doch man müsse nicht nur beim Treibstoff handeln, sondern auch in anderen Bereichen wie etwa beim Strom und den Krankenkassenprämien. Der Bundesrat müsse jetzt aktiv werden. «Die vom Wirtschaftsminister Guy Parmelin eingesetzte Arbeitsgruppe diskutiert schon länger, jetzt sollte der Bundesrat dringend einen Plan vorlegen, am besten noch vor der Nationalratsdebatte am Donnerstag», sagt der Walliser.

Auch seitens der FDP gibt es wenig Zuspruch. Die Vorstösse der SVP seien zu wenig gut ausformuliert, weshalb die Freisinnigen ihre eigene Fraktionsmotion zum Thema unterstützen würden, sagt FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen. Wegen des Tanktourismus an der Schweizer Grenze müsse der Bundesrat tatsächlich rasch und zeitlich eng begrenzt handeln, auch wenn die Senkung der Mineralölsteuer ein grober Eingriff sei.

SVP will, dass der Bundesrat die Forderung sofort umsetzt

Auch die Zeit ist ein Argument der Gegner. Nach dem ordentlichen Gesetzgebungsprozess dauert es Jahre, bis eine Motion umgesetzt und ein neues Gesetz in Kraft tritt. Doch in diesem Fall könnte es schneller gehen, meint die SVP. «Wenn unsere Motionen jetzt angenommen werden, hat der Bundesrat die Möglichkeit, rasch zu handeln und den Willen des Parlaments auf Verordnungsebene umzusetzen», sagt der Berner Ständerat Werner Salzmann. Dies gelte zumindest für eine Senkung der Mineralölsteuer, die nach einer Vernehmlassung schon in den nächsten Monaten in Kraft gesetzt werden könnte.