Olten SO: Promi-Koch nach zwei Monaten bereits wieder entlassen

Benedikt Müller / The Taste

«Er hat seine Chance nicht genutzt», sagt der Oltner Gastronom zu 20 Minuten. Anfang April bot er dem verurteilten Promi-Koch L.Z.* eine Stelle in der Küche seines exklusiven Clubs an, weil der 35-Jährige ihn bei einem Vorkochen überzeugt hatte.

Nur zwei Monate später, noch während der Probezeit, wurde Z. wieder entlassen. Er habe seine Fehler, die er bereits in anderen Betrieben begangen hatte, wiederholt. «Er hatte wie zwei Seiten an sich», sagt der nun ehemalige Arbeitgeber.

Erst im vergangenen Februar verurteilte ein Zürcher Gericht Z. unter anderem wegen mehrfachen Betrugs zu einer 220-tägigen Haftstrafe , weil er mehrere Gastronomiebetriebe hintergangen hatte. 2021 etwa unterschrieb er im Restaurant Aarbergerhof in Bern einen Arbeitsvertrag, verlangte eine frühzeitige Lohnzahlung und erschien daraufhin nicht mehr zur Arbeit.

«Dieser Mensch hat eine verlorene Seele»

Unbezahlte Überstunden?

Z. weist die Vorwürfe seines ehemaligen Arbeitgebers zurück. Er sagt: «Mein Chef hat meine Situation schamlos ausgenutzt.» Laut Arbeitsvertrag, der 20 Minuten vorliegt, erhielt Z. auf 100-Prozent-Basis einen Bruttolohn von monatlich 4400 Franken. «Das ist ein Einstiegsgehalt nach der Lehre. Ich habe 15 Jahre Erfahrung und werde überall Starkoch genannt. Wie soll ich meine Schulden begleichen, wenn ich so wenig verdiene?», sagt Z. «Ich habe hier eigentlich die Chance gesehen, mein Leben aufzuräumen.»

Der Chef habe ihm jedoch mit juristischen Schritten und Gewalt gedroht. «Er würde mir alle Knochen brechen, hat er gesagt», so Z. Er werde nun rechtliche Schritte einleiten, um an das Geld zu kommen. «Ich möchte nur für das einstehen, was mir zusteht.»