Die Immunisierung der Menschen in der Schweiz läuft schleppend. Aufgrund des Fokus’ auf westliche Präparate mangelt es an Impfstoff.

Die Schweiz hat keine eigene Produktion eines Corona-Impfstoff s . An mangel n dem Knowhow liegt es a llerdi n gs n icht, denn diverse Schweizer Labor e haben in den letzten Monaten Vakzine gegen das Coronavirus entwickelt. Nur: Keine s dieser Labor e hat die Kapazität, die Massenproduktion oder die Verteilung von Impfstoffen zu übernehmen. Und die landeseigenen Branchenriesen Roche oder Novartis sind nicht in der Impfstoffentwicklung tätig.