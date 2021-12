Adventskalender von Chanel sorgt für einen Shitstorm

Für einen spannenden Start in die Adventszeit und zum 100-jährigen Jubiläum des ikonischen Parfums «Chanel No 5» hat das französische Luxushaus Chanel einen Adventskalender herausgebracht: Das gute Stück kostet 850 Franken. Die Verpackung kommt in der Form des Flakons daher, doch so richtig in sich hat es der Inhalt.