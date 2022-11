«Bilanz» : Chanel-Miteigentümer verdrängt Roche-Imperium im Reichsten-Ranking

Der in Genf lebende Gérard Wertheimer ist neu der reichste Schweizer. Ihm gehören 49 Prozent der Luxusmarke Chanel. Damit wird die Pharma von der Modeindustrie abgelöst.

Guillaume Pousaz, Inhaber des Zahlungsunternehmens Checkout.com (15 bis 16 Milliarden Vermögen) ist neu in den Top Ten, ebenso …

Gérard Wertheimer, zu 49 Prozent Miteigentümer der Marke Chanel (sein in den USA ansässiger Bruder Alain besitzt 51 Prozent), steht neu an erster Stelle der Rangliste der 300 reichsten Schweizer. Damit entrohnt er …

Gérard Wertheimer, zu 49 Prozent Miteigentümer der Marke Chanel (sein in den USA ansässiger Bruder Alain besitzt 51 Prozent), steht neu an zweiter Stelle der Rangliste der 300 reichsten Schweizer, wie die «Bilanz» schreibt. Vor ihm liegen einzig die Gebrüder Kamprad.



Mit einem Erbe von rund 39 Milliarden Franken verdrängt der in Genf lebende Gérard Wertheimer damit die Familie Hoffmann, Oeri und Duschmalé (30 bis 31 Milliarden Vermögen), die den Pharmakonzern Roche.