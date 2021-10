Rationierung bei Luxusmarken - Chanel verkauft nur noch eine Handtasche pro Person

Ähnlich handhabt es die Marke Hermès. Bei den Taschenmodellen «Kelly» und «Birkin» werden pro Jahr maximal zwei Stück an eine Person verkauft. Genauso auch bei Louis Vuitton: Das Luxusunternehmen verkauft nicht mehr als zwei Handtaschen pro Kalenderjahr an eine Kundin oder einen Kunden.

So wird Luxusware insbesondere in China auf dem Graumarkt weiterverkauft: Sogenannte Daigous kaufen Handtaschen von Chanel und Co. in grossem Stil ausserhalb von China ein. Anschliessend wird die Ware in China gegen Provision verkauft.