Flughafen Zürich: Riesige Warteschlange vor Passkontrolle

Bei der Ankunft am Flughafen Zürich brauchen Reisende am Samstag viel Geduld. Wegen Personalmangels bilden sich vor der Passkontrolle riesige Warteschlangen.

1 / 2 Am Flughafen Zürich soll die Warteschlange am Samstag mindestens 800 Meter lang gewesen sein. 20min/News-Scout «Die Frau am Schalter musste wohl rund 2000 Fluggäste abfertigen», schätzt der News-Scout. 20min/News-Scout

Darum gehts Am Flughafen Zürich bilden sich am Samstag riesige Warteschlangen.

Laut einem News-Scout soll nur ein Schalter der Passkontrolle geöffnet gewesen sein.

Die Kantonspolizei Zürich kämpft bei der Sicherheitskontrolle mit Personalmangel – bei der Passkontrolle seien aber alle Stellen besetzt.

Bei der Ankunft am Flughafen Zürich werden Reisende am Samstag auf eine Geduldsprobe gestellt. Vor der Passkontrolle bilden sich riesige Warteschlangen. Wie ein News-Scout berichtet, sei bloss ein Schalter besetzt gewesen – wie ein Sprecher der Kantonspolizei gegenüber 20 Minuten sagt, seien laut ihren Informationen aber acht Schalter geöffnet gewesen.



«Die Polizistin war total überfordert», berichtet der Mann. Er schätzt, dass die Warteschlange mindestens 800 Meter lang gewesen sei. «Die Frau am Schalter musste wohl rund 2000 Fluggäste abfertigen», schätzt der News-Scout. Zwar sei die automatische Passkontrolle in Betrieb, jedoch Personen aus der Schweiz und der EU deutlich in der Minderheit gewesen. Und nur Pässe aus diesen Staaten sind für die automatische Passkontrolle zugelassen.

Chaos bei Gepäckausgabe

Nach einer Wartezeit von rund einer Stunde sei der News-Scout endlich bei der Gepäckausgabe angekommen. Auch dort habe sich ihm ein chaotisches Bild geboten. «Das Rollband war mit Koffern überfüllt. Die Gepäckstücke stapelten sich teils übereinander. So etwas habe ich noch nie gesehen», sagt er. Einzelne Koffer seien kreuz und quer verteilt am Boden gelegen.



Ein weiterer News-Scout bestätigt die chaotischen Zustände. Auch er habe sowohl bei der Passkontrolle als auch am Gepäckband über eine Stunde warten müssen. «Am Flughafen Zürich herrscht ein Chaos», sagt er.

Personalmangel bei der Kantonspolizei Zürich

Das Problem ist nicht neu, in regelmässigen Abständen beklagen sich Flugreisende über die langen Wartezeiten. Grund dafür ist der Personalmangel bei der Kantonspolizei Zürich für die Sicherheitskontrollen.

Die Kritik, dass am Wochenende auch bei den Passkontrollen ein Personalmangel bestanden habe, weist der Sprecher der Kapo allerdings zurück. In diesem Bereich seien alle Stellen besetzt –bei grossem Andrang könne aber die Infrastruktur des Flughafen selbst an ihre Grenzen stossen. Dies sei auch am Samstag der Fall gewesen.

