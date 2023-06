Zürich : Chaos am Flughafen Zürich – «das ist ja schlimmer als in der Hochsaison»

Menschen stehen am Donnerstagmorgen am Flughafen Zürich in langen Schlangen an, um durch den Sicherheitscheck zu gelangen. Wie Lautsprecherdurchsagen zu entnehmen ist, liegt das am Personalmangel.