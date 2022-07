Frauenfeld TG: Chaos bei Depotrückgabe – Openair-Besucher hinterlassen Schlachtfeld

Eine Leserin berichtet am frühen Sonntagabend über die Umstände am Openair Frauenfeld. Am Ende des Festivals wollte die Leserin gemeinsam mit ihrem Freund ihr Zelt zurückbringen. Als sie um 13.15 Uhr an der zuständigen Stelle ankam, fand sie sich vor einer wütenden Menschenmenge. Die Veranstalter weigerten sich, ihnen das Geld für den Zelt-Voucher auszuhändigen, da eine Einforderung mit einer Fristverlängerung nur bis 13 Uhr möglich gewesen sei.