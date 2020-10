Jedoch gibt es verschiedene Regeln: So gilt etwa in allen Innenräumen eine Maskentragpflicht.

Im Gegensatz zu etwa Deutschland bleiben die Fitnesscenter in der Schweiz trotz der neuen Corona-Massnahmen des Bundesrats weiterhin geöffnet.

So gilt etwa eine Maskenpflicht im Trainingsbereich und eine Begrenzung auf maximal 15 Personen im Innenbereich.

Totale Verwirrung um die neuen Corona-Regeln: Der Bundesrat hat gestern mitgeteilt, dass Gruppen von bis zu 15 Personen Sport in Innenräumen treiben dürfen, wenn eine Gesichtsmaske getragen und der erforderliche Abstand eingehalten wird. Ausnahmen von der Maskenpflicht gibt es für «grosse Räumlichkeiten», wenn zusätzliche Abstandsvorgaben und Kapazitätsbeschränkungen gelten und die Lüftung gewährleistet ist.

Wie die Regeln konkret gerade in Fitnessstudios umgesetzt werden, wird aber erst jetzt diskutiert: Laut Informationen von 20 Minuten sitzt der Schweizerische Fitness- und Gesundheitscenter Verband, die IG Fitness Schweiz und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zusammen, um das Schutzkonzept für die Fitnessstudios zu besprechen. Das Schutzkonzept der Fitnessverbände wurde gemeinsam mit dem ehemaligen Leiter der Abteilung «Übertragbare Krankheiten» beim BAG, Daniel Koch, erarbeitet.

Bundesrat Alain Berset sagte heute im Interview mit 20 Minuten , dass die 15-Personen-Beschränkung für die ganze Trainingsfläche der Fitnessstudios gilt. Einige Fitnesscenter jedoch verstehen die Massnahmen so, dass nur Gruppenkurse von der 15-Personen-Regel betroffen sind. Mit einer Entscheidung des BAG zum Schutzkonzept der Fitnessverbände wird bis heute Abend gerechnet. Bis es soweit ist, setzen die Schweizer Fitnessstudios die Regeln so um:

Im ganzen Innenbereich muss eine Maske getragen und der erforderliche Abstand eingehalten werden. Im Group Fitness gibt es Einschränkungen: Die Trainings finden nur noch mit höchstens 14 Teilnehmern statt. Was die Beschlüsse im Detail für das Fitnessangebot bedeuten, werde momentan in Zusammenarbeit mit dem Verband und dem BAG evaluiert, sagt ein Sprecher.

Vorläufig gilt eine generelle Maskenpflicht auch im Trainingsraum und auf dem Weg zu den Kursräumen. Die Betreiber schreiben auf der Website, dass es sein kann, dass die Maskenpflicht während des Trainings gelockert wird, da die Räumlichkeiten in den Studios grosszügig gehalten sind. Die Teilnehmerzahlen in den Gruppenfitnesskursen werden weiter reduziert, Teilnehmende sollen sich per App dafür anmelden.