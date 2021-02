Sieg im Spitzenspiel gegen Thun : Chaos-Club GC zurück auf dem Leaderthron

Die Grasshoppers siegen im Challenge-League-Knüller gegen Tabellenführer Thun mit 2:0. Damit übernimmt GC nach zuletzt turbulenten Tagen wieder die Tabellenspitze.

Im Berner Oberland gehen die Zürcher in der 40. Minute in Führung. Schmid steht nach einer Ecke goldrichtig und drückt den Ball über die Linie. Captain Cvetkovic sorgte in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung (72.) – erneut nach einem Corner. Das Resultat entspricht nicht ganz dem Gezeigten. In der Stockhorn Arena ist es der FC Thun, der über 90 Minuten etwas mehr vom Spiel hat.