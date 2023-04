Zürich: Pannen im neuen Polizei- und Justizzentrum

570 Millionen Franken kostete der Bau des neuen Zürcher Polizei- und Justizzentrums (PJZ) , in welchem durch die Zusammenfassung von 30 Standorten verschiedene Abläufe effizienter werden sollten. Der Bau , der von Gegnern auch als «Justizpalast» bezeichnet wurde, sollte so 13 Millionen Franken pro Jahr einsparen. Inzwischen enttäuschen aber mehrere Negativmeldungen die hohen Erwartungen an den Neubau.

So hat der Regierungsrat am Donnerstag verlautet, dass der Betrieb des Gefängnisses Zürich-West (GZW), das einen Teil des PJZ darstellt, zusätzliche 82 Stellen für den Betrieb benötigen werde. Mehrkostenpunkt: jährlich zehn Millionen Franken. Dabei ist bereits die Inbetriebnahme des U-Haft-Teils mit 117 Haftplätzen im Verzug und wurde auf die zweite Hälfte des Jahres 2023 verschoben, wie die NZZ im Januar berichtete.

Mehrere Sicherheitspannen

So seien bereits die falschen Häftlinge aus der vorübergehenden Polizeihaft freigelassen worden, während andere länger dabehalten wurden. Die Quellen sprechen von «völlig chaotischen Zuständen». Demnach würden Abläufe, die vorher stets gut funktioniert hatten, im neuen «Hightech-Gebäude an die Wand gefahren». Haftfristen, die eigentlich strikt eingehalten werden müssen, können teilweise nicht eingehalten werden.

Zuständigkeiten haben gewechselt

Massive Unterbesetzung

Laut Medienmitteilung, die der Regierungsrat am Donnerstag verschickte, braucht der 24-Stunden-Betrieb im PJZ fünfmal so viele Wachleute wie ein Einschichtbetrieb. Ursprünglich sei man davon ausgegangen, dass nur dreimal so viel Personal benötigt würde. Wegen der Unterbesetzung habe das Personal in kurzer Zeit viel Überzeit angehäuft, die Stimmung sei angespannt. Sollten sich die Zustände nicht verbessern, drohe eine Gefährdung der Sicherheit, schreibt der Regierungsrat.