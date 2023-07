Digital: Chaos in den Büros – Slack ist down

Gegen elf Uhr am Donnerstagmittag haben auf verschiedenen Störungsportalen die Meldungen zugenommen, dass das Kommunikationstool Slack derzeit nicht funktioniert. Auf der Website Allestörungen.de gibt die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer an, dass sie Probleme mit der Serververbindung hätten. Ebenfalls 50 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer geben an, dass es Probleme beim Senden von Nachrichten gibt. Der Grund und die Dauer der Ausfälle sind derzeit nicht bekannt. Auf der Website «Slack System Status» wird gemeldet, dass es Probleme beim Schreiben von Nachrichten gebe. «Wir untersuchen das Problem und werden informieren, sobald wir mehr wissen. Wir danken für die Geduld in der Zwischenzeit.»