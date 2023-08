San Francisco: Chaos pur – diese Taxis sind kopflos unterwegs

Am Freitag kollabierte der Verkehr in einigen Vierteln von San Francisco. Weil Festivalgänger das Mobilfunknetz überlasteten, gab es bei den autonomen Autos Verbindungsprobleme.

Am Freitag verursachten Robotaxis in San Francisco ein Verkehrschaos.

Am Freitag fand im Golden Gate Park in San Francisco ein Musikfestival statt, nur wenige Kilometer davon entfernt kollabierte plötzlich der Verkehr vollständig. Wie Videos in den sozialen Medien zeigen, bleiben zahlreiche Fahrzeuge mitten auf der Strasse stehen. Das Problem: Es handelt sich um Robotaxis, also autonome Taxis, die ohne Fahrer unterwegs sind. Erst einen Tag zuvor gaben die Behörden grünes Licht für die Ausweitung des Robotaxi-Betriebes in San Francisco und einem Teil von San Mateo County.