Sollten heute weniger als 33 Runden (75% der Renndistanz) absolviert werden, würde erst zum sechsten Mal in der Formel-1-Geschichte nur die Hälfte der Punkte vergeben.

Bis ungefähr 20:00 Uhr könnte in Spa gefahren werden. Danach wird es aufgrund der eintretenden Dunkelheit unmöglich weiterzufahren.

Bei einem Rennabbruch könnte die Wiederholung am Montag stattfinden. Nächste Woche steht bereits das Rennen im niederländischen Zandvoort an und noch eine Woche später wird in Monza gefahren. Viel Puffer für einen Ausweichtermin existiert nicht.