Nach Prügel-Attacke auf Marko Dmitrovic muss Chaot in den Knast

Europa League : Chaot muss nach Prügel-Attacke auf Sevilla-Goalie in den Knast

In der Europa League kam es im Spiel PSV Eindhoven und dem FC Sevilla zu einem Eklat. Ein Chaot aus dem Heimsektor gelangte auf den Platz und attackierte Goalie Marko Dmitrovic. Nun muss er in Haft.

Ein Fan des niederländischen Fussballclubs PSV Eindhoven ist wegen einer Attacke auf den Goalie des spanischen Vereins FC Sevilla zu drei Monaten Haft verurteilt worden. Ausserdem darf der 20 Jahre alte Mann zwei Jahre lang nicht das Gebiet rund um das Philips-Stadion in Eindhoven betreten, urteilte der Richter am Mittwoch in ‘s-Hertogenbosch. Ein Monat der Haftstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Der Mann war während des Europa-League-Duells in Eindhoven am 23. Februar in der Schlussphase aufs Spielfeld gerannt und hatte Torhüter Marko Dmitrovic von hinten angegriffen. Er hatte ihm einen Faustschlag in den Rücken versetzt und versuchte auch, ihm ins Gesicht zu schlagen. Der Torwart konnte den Mann aber schnell überwältigen und zu Boden werfen. Sicherheitsleute hatten den Niederländer dann vom Feld gebracht.