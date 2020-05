Veranstaltungsverbot

Chaoten rufen zu Demos auf – kommt es am 1. Mai zu Krawallen?

Wegen der Corona-Krise dürfen am 1. Mai keine Demonstrationen durchgeführt werden. Die Polizei hat jedoch Kenntnis von Aufrufen und bereitet sich auf Demos vor.

Demonstrationen, Reden, Feste: Traditionell finden am Tag der Arbeit, am 1. Mai, an diversen Orten in der Schweiz Veranstaltungen statt. Das Coronavirus macht den Arbeitern jedoch einen Strich durch die Rechnung: Demonstrationen sind wegen des Virus untersagt. «Schweren Herzens hat das 1.-Mai-Komitee darum in Rücksprache mit dem Gewerkschaftsbund entschieden, sowohl die diesjährige 1.-Mai-Demonstration als auch das 1.-Mai-Fest sowie sämtliche politischen Saalveranstaltungen abzusagen», heisst es etwa auf der Website des 1.-Mai-Komitees Zürich. Gleichzeitig ruft das Komitee zu einer Lärmaktion auf: Um 11 Uhr am Tag der Arbeit sollen Demoteilnehmer Lärm auf den Balkonen und an den Fenstern machen. Zudem werden im Radio und online Reden übertragen.