Club-Chaos : Chaotische Szenen in Clubs am ersten Tag ohne Zertifikatspflicht

Am ersten Wochenende ohne Zertifikatspflicht waren die meisten Clubs voll in der Schweiz. Das Kofmehl in Solothurn wurde regelrecht überrannt. Die Veranstaltungen waren ausverkauft, es gab noch wenige Tickets an der Abendkasse. Vor dem Club drückten um die 800 Leute gegen den Eingang und die Security war mit den Massen überfordert.

Das Kulturlokal musste vorübergehend sogar die Türen schliessen, da man nicht mehr den Überblick hatte bei so vielen Gästen. Ganz zum Leid der Besucher. Selbst jene mit Tickets, wie etwa die 17-jährige Zoe, kamen nicht durch die Menschenmasse und wurden von der Türe weggedrückt. Zeitgleich herrschte im Club gähnende Leere. Erst nach Mitternacht normalisierte sich die Situation und die Leute gingen in den Club oder nach Hause.

Geschäftsführer Pipo Kofmehl bedauert die Situation. Im Interview mit 20 Minuten sagt er: «Wir sind einfach überrannt worden und es tut uns sehr leid, wenn Leute länger warten mussten oder nach Hause gingen. Wenn der Ansturm so weitergeht wie letzten Samstag, passen wir sicher unsere Infrastruktur an.» Er ist jedoch überzeugt, dass das erste Wochenende nach der Massnahmenlockerung eine Ausnahme gewesen sei. Dennoch ist er erfreut über den Drang der Leute, wieder in den Ausgang gehen zu können und zu wollen.

Nach der Covid-Durststrecke hofft das Kofmehl jetzt auf viele geordnete Partys und Konzerte. Egal, was kommen mag, man sei vorbereitet und flexibel. Das habe man in den zwei Jahren Pandemie lernen müssen.

