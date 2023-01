«El Chapo»-Sohn produzierte Crystal-Meth im Wert von 19 Mio. Dollar pro Monat

Ovidio Guzmán wurde am 5. Januar 2023 in einem gepanzerten Fahrzeug in die Staatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt gebracht. Dort sollte der Sohn des «Chapo» aussagen.

Am Donnerstag überraschte die mexikanische Nationalgarde Ovidio Guzmán in seinem Haus in Culiacán.

Sechs Monate lang hatten die mexikanischen Sicherheitskräfte Ovidio Guzmán alias «El Ratón» beobachtet – am Donnerstag um 6.20 Uhr klickten in Culiacán, der Hauptstadt des Bundesstaates Sinaloa , die Handschellen.

2300 Kilo Crystal Meth pro Monat

Der 32-jährige Sohn des inhaftierten Drogenbosses Joaquín «El Chapo» Guzmán und seine drei Brüder leiten über ein Dutzend Methamphetamin-Labors in Sinaloa. Sie nennen sich «Los menores» - die Jungen - oder «Los Chapitos». Ovidio und sein älterer Bruder Joaquín haben hochrangige Positionen im Drogenkartell inne, sie sind verantwortlich für die monatliche Produktion von bis zu 2300 Kilo Methamphetamin, auch Crystal Meth genannt. Das Methamphetamin wird dann im Grosshandel an kleinere Gruppen in Sinaloa sowie an Vertriebshändler in den USA und Kanada verkauft. Ein Kilo hochwertiges Methamphetamin wird zwischen 7000 und 9000 US-Dollar gehandelt – die produzierte Drogenmenge bedeuten Einnahmen um ungefähr 20 Millionen Dollar im Monat.