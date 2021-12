Fürstin Charlène von Monaco bricht auf Instagram ihr Schweigen

Die Familie durchläuft aktuell eine schwere Zeit. Fürstin Charlène hält sich gerade in einer Klinik ausserhalb von Monaco auf, um sich wegen psychischer und physischer Probleme behandeln zu lassen.

Anlässlich des siebten Geburtstags ihrer Kinder Gabriella und Jacques meldet sich Fürstin Charlène am Freitag erstmals seit Längerem auf Instagram.

Am Freitag feiern Gabriella und Jacques, die Kinder von Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco, ihren siebten Geburtstag.

Fürstin Charlène hat sich erstmals seit geraumer Zeit persönlich an die Öffentlichkeit gewendet. Mit einem Instagram-Post anlässlich des siebten Geburtstags ihrer Zwillinge Gabriella und Jacques brach die Ehefrau von Fürst Albert von Monaco (63), die sich schon länger aufgrund von gesundheitlichen Problemen zurückgezogen hat, am Freitag ihr Schweigen.

Zu mehreren Fotos, die Gabriella und Jacques umgeben von Kuchen und Luftballons zeigen, schreibt Charlène in ihrem Post: «Alles Gute zum Geburtstag, meine Babys.» Sie danke Gott dafür, dass er sie mit so «wundervollen Kindern» gesegnet habe.

«Ich bin wirklich gesegnet», fügt die Fürstin und ehemalige Olympia-Schwimmerin an. Auf den Bildern sind nicht nur die Geburtstagsfeierlichkeiten und die Kinder in Partnerlook-Pyjamas zu sehen, sondern am Rande auch die Weihnachtsdeko der Familie. Der Christbaum steht im monegassischen Fürstenhaushalt bereits.