Fürst Albert äussert sich erstmals über angebliche Scheidung von Fürstin Charlène

«Sie ist nicht gegangen, weil sie sauer auf mich oder irgendjemand anderen ist», so der Fürst.

«Wahrscheinlich hätte ich die Gerüchte früher ansprechen sollen. Aber ich habe mich darauf konzentriert, mich um die Kinder zu kümmern», so Albert, der versichert, dass Charlènes verzögerte Rückkehr nach Monaco wirklich rein medizinischer Natur sei.

Die Trennungsgerüchte halten sich seit Monaten hartnäckig. Nun äusserte sich Fürst Albert erstmals dazu und stellt klar, dass bei ihm und Fürstin Charlène alles in Ordnung sei.

Aufgrund einer schweren HNO-Infektion hat sie unter anderem Schwierigkeiten, ihren Ohrendruck auszugleichen, weswegen sie nicht zurück in ihre Heimat fliegen kann.

Fürstin Charlène von Monaco befindet sich seit Mai in ihrer ehemaligen Heimat Südafrika.

Fürstin Charlène (43) von Monaco steckt seit Mai in Südafrika fest. Wegen eines schweren Hals-Nasen-Ohren-Infekts wurde aus einem geplant einwöchigen Trip ein viermonatiger Aufenthalt, der hartnäckige Scheidungsgerüchte ausgelöst hat. Gegenüber dem US-Magazin «People» bezieht ihr Ehemann Fürst Albert nun erstmals konkret Stellung dazu und stellt klar: «Sie hat Monaco nicht verärgert verlassen!»

Der 63-Jährige führt aus: «Sie ist nicht gegangen, weil sie sauer auf mich oder irgendjemand anderen ist. Sie reiste nach Südafrika, um dort unten die Arbeit ihrer Stiftung zu überdenken und sich mit ihrem Bruder und einigen Freunden eine kleine Auszeit zu nehmen.» So setzt sich die Fürstin in ihrer ehemaligen Heimat gegen Nashorn-Wilderei ein. Fürst Albert versichert: «Charlène wollte maximal zehn Tage dort bleiben.» Der einzige Grund, wieso sie noch nicht nach Monaco zurückgekehrt sei, seien «all diese medizinischen Komplikationen».

Erst vor einem Monat musste sich die ehemalige Olympiaschwimmerin unter Vollnarkose einer vierstündigen Operation unterziehen. Vergangenen Mittwoch wurde sie via Krankenwagen in ein Spital gebracht, weil sie angeblich kollabiert sei. Die Sprecherin ihrer Stiftung, Chantell Wittstock, gab allerdings später an: «Es war kein Zusammenbruch. Die Heilung machte einfach nicht die Fortschritte, die sich die Ärzte erhofft hatten.»