Fürstenpaar demonstriert Einigkeit - Charlène und Albert trotzen mit Video den Krisengerüchten

Wegen eines schweren Hals-Nasen-Ohren-Infekts steckt Fürstin Charlène seit Mai in Südafrika fest. Die 43-Jährige darf aufgrund der Erkrankung nicht reisen, weshalb sie bereits wichtige Termine in Monaco verpasste. So etwa ihren zehnten Hochzeitstag am 1. Juli, den sie getrennt von ihrem Mann Fürst Albert (63) verbrachte. Verbunden war das Fürstenpaar aber zumindest virtuell, dank eines Videos auf dem offiziellen Instagram-Account der Grimaldis, Palais Princier de Monaco. Der Titel: «Kapitel 1». Darin sind Ausschnitte ihrer standesamtlichen Hochzeit zu sehen.