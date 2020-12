Bei der traditionellen Weihnachtsbaum-Zeremonie in Monaco verteilte sie Geschenke.

Ihren Haarschnitt wechselt Charlène von Monaco (42) bekanntlich gerne mal. Allerdings blieb sie dabei bislang ihrem klassischen Fürstinnen-Stil stets treu. Zum Ende des Corona-Jahrs 2020 überrascht die Ehefrau von Fürst Albert (62) nun mit einem komplett neuen Look: Charlène hat den Rasierer angesetzt und trägt die linke Kopfseite jetzt kurz geschoren. Auch die Haarfarbe ist um einige Nuancen dunkler geworden.

Bei der traditionellen Weihnachtsbaum-Zeremonie am Mittwoch in Monaco präsentierte die Fürstin ihren neuen Sidecut erstmals offiziell in der Öffentlichkeit. Und löste damit kontroverse Reaktionen aus.