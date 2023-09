Fürst Albert feierte im gleichen Oktoberfest-Zelt wie Ex-Affäre

Fürst Albert von Monaco hat am Wochenende in Lederhosen das Oktoberfest besucht. Während Charlène auf der anderen Seite der Welt weilt, war seine Ex-Geliebte ganz nahe.

Darum gehts Royaler Besuch auf der Wiesn: Fürst Albert feierte am Wochenende den Beginn des 188. Oktoberfests in München.

Eigenen Angaben nach war seine Ex-Affäre Nicole Coste rein zufällig im selben Zelt.

Dies, während seine Ehefrau Charlène derzeit in Südafrika weilt.

O’zapft is! Seit Samstag wird auf der Theresienwiese im Herzen von München wieder zünftig gefeiert. Den Start der Wiesen lassen sich selbstverständlich weder die deutsche High Society noch internationale Prominente entgehen. Unter den vielen Gästen sorgte ein royaler Besucher für besonders viel Getuschel: Fürst Albert von Monaco.

Der 65-Jährige tauchte gegen 20 Uhr im Celebrity-Zelt des Wirtspaares Käfer auf und feierte bis Mitternacht bei Bier, Wein, Gans und Ente. «Er liebt das traditionell Bayrische», verriet Gastgeber Michael Käfer (65) gegenüber «Bild». Für seinen Besuch am grössten Volksfest der Welt schlüpfte Albert – so wie es sich gehört – in Lederhosen. Was allerdings für Aufsehen sorgte, war der Fakt, dass nur wenige Festbänke weiter seine Ex-Geliebte Nicole Coste ausgelassen mit einer Freundin feierte.

Albert mit Ex am Oktoberfest, Charlène in Südafrika

Ein Zufall, wie die 51-Jährige gegenüber dem Boulevardblatt beteuert: «Wir waren nicht am gleichen Tisch.» Auch eine Begrüssung habe es nicht gegeben. Verwunderlich, da sich die beiden bekanntermassen weiterhin nahestehen. Erst vor wenigen Wochen zeigten sie sich strahlend am Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes Alexandre (20). Zudem sollen sie sich während Charlènes längerer Abwesenheit infolge gesundheitlicher Probleme des Öfteren am Hofe aufgehalten haben.

Der Zeitpunkt für die ungeplante Nähe könnte nicht unglücklicher sein. Seit Wochen halten sich Gerüchte um Eheprobleme des monegassischen Fürstenpaares hartnäckig – trotz eines kürzlichen Dementis von Albert. Hinzu kommt, dass Charlène erst vor wenigen Tagen erstmals seit ihrem schweren Hals-Nasen-Ohren-Infekt zurück in ihre Heimat Südafrika gereist ist.