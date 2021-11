Schwägerin bestätigt - Charlène zieht vorerst nicht zu Fürst Albert in den Palast

Am Montag ist Fürstin Charlène von Monaco sicher in der Heimat gelandet.

Am Sonntagabend stieg Fürstin Charlène im südafrikanischen Durban in den Flieger und konnte am Montagmorgen ihren Ehemann, Fürst Albert (63), sowie die beiden gemeinsam Kinder vor dem Palast in Monte-Carlo in die Arme schliessen. Dort einziehen, wird sie vorerst allerdings nicht. Das bestätigt Charlènes Schwägerin, Chantell Wittstock, auf Anfrage der britischen Zeitung «Daily Mail».