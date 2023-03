Proteste in Frankreich: Charles III. reist nicht nach Paris – Macron hat Angst vor «Marie-Antoinette-Moment»

Der dreitägige Staatsbesuch von König Charles III. in Frankreich wurde am 24. März 2023 vorerst abgesagt. Grund dafür ist die Ankündigung eines neuen Protest- und Streiktags gegen die Rentenreform.

Paris sollte die erste Auslandsstation von Charles III. als König werden. Doch daraus wird nichts. Zu gross ist das Risiko, dass die gewaltsamen Proteste in Frankreich den Besuch überschatten. Während der französische Präsident Emmanuel Macron die Absage des Besuchs für kommende Woche mit «gesundem Menschenverstand» begründet, befürchten die Berater des Präsidenten, dass es zu einem «Marie-Antoinette-Moment» kommen könnte – denn als Teil des Programms hätte es ein Staatsbankett mit allem Pomp in Versailles geben sollen.

«Monarch der Republik» empfängt einen König

Am Rande einer Demonstration gegen die Rentenreform ist am 23. März 2023 im südfranzösischen Bordeaux ein Feuer am Eingangsbereich des Rathauses entfacht worden.

Die Lage in Frankreich hat sich in den vergangenen Tagen immer mehr zugespitzt. Laut Behörden demonstrierten am Donnerstag landesweit knapp 1,09 Millionen Menschen. Die Gewerkschaft CGT sprach von 3,5 Millionen Beteiligten. Bei den teils gewaltsamen Protesten wurden landesweit 457 Menschen festgenommen, wie Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Freitagmorgen im Sender CNews sagte. Etwa 440 Polizisten und Gendarmen seien am Vortag und in der Nacht verletzt worden.