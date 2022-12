Charles will Harry trotz Doku zur Krönung einladen

Nun werden Stimmen in der britischen Öffentlichkeit immer lauter, die fordern, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan (41) von der Krönungszeremonie von Charles III. (74) am 6. Mai ausgeschlossen werden.

Sollen Prinz Harry und Herzogin Meghan am 6. Mai zur Krönung von Charles III. nach London reisen? In einer Umfrage machte fast die Hälfte der Bevölkerung klar, dass das in den USA lebende Paar besser nicht kommen solle und von der Krönung verbannt werden solle. Auch Politiker sind dieser Meinung. «Wenn sie die königliche Familie so sehr ablehnen, warum sollten sie dann an der Krönung teilnehmen», sagt beispielsweise der frühere Chef der Konservativen, Iain Duncan Smith.