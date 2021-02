Hyperpop-Sternchen Charli XCX trauert um ihre gute Freundin Sophie. Am 30. Januar 2020 starb die Musikerin in Athen bei einem Unfall. «Es ist schwer für mich in Worte zu fassen, was für eine Verbindung ich zu dieser erstaunlichen Person fühlte. Sie hat mein Leben komplett verändert», schreibt die 28-jährige Musikerin.

Tiktok-Star Charli D’Amelio bekam ebenfalls Wind vom populären Hashtag und nahm irrtümlicherweise an, er sei für sie erstellt worden. Prompt bedankte sie sich also für die Unterstützung bei ihren Fans: «Ich schaue mir gerade den 'hereforcharli'-Hashtag an und oh mein Gott, ihr seid alle so lieb zu mir, ihr habt keine Ahnung, wie sehr eure netten Worte mein Herz erwärmen. Ich bin so glücklich, euch alle an meiner Seite zu haben!», schrieb D'Amelio in einem inzwischen gelöschten Tweet.