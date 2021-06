Viraler Hit : «Charlie bit my finger» finanziert den Brüdern jetzt ihr Studium

Erst vor Kurzem wurde das virale Youtube-Video als NFT verkauft. Jetzt geben die Brüder bekannt, was sie mit dem verdienten Geld anstellen wollen.

NFT bedeutet so viel wie «nicht austauschbare Token». Zu verstehen sind sie ähnlich wie Kryptowährungen wie Bitcoin, da sie auf einer Blockchain basieren, bei welcher jede Transaktion genauestens gespeichert wird. Wer NFTs kaufen möchte, kann damit aber nicht nur einen abstrakten Block in einer Reihe an digitalen Blöcken kaufen, sondern einen Vermögenswert, der das Eigentumsrecht an einem bestimmten digitalen Objekt repräsentiert. Wer ein solches Token kauft, sichert sich also das Eigentumsrecht auf eine bestimmte digitale Datei – in diesem Fall das Video «Charlie bit my finger».