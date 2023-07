Paris: Komiker-Tochter Josephine Chaplin tot

Charlie Chaplin mit seinen beiden Töchtern Josephine (l.) und Victoria während einer Pressekonferenz in Paris. (12. Januar 1967)

Josephine Chaplin in «Pasolinis tolldreiste Geschichten». (1972)

Josephine Chaplin heiratete 1989 den griechischen Pelzhändler Nicholas Sistovaris in Lausanne. (Archivbild)

Charlie Chaplin verbrachte auch einige Jahre in der Schweiz.

Josephine Chaplin, die Tochter des legendären Komikers Charlie Chaplin, ist tot. Die Schauspielerin starb bereits am 13. Juli in Paris, wie US-Branchenblätter am Freitag (Ortszeit) übereinstimmend unter Berufung auf ihre Familie berichteten.