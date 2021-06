Kater kehrt verletzt heim - Charlie nach 3,5 Jahren wiedergefunden

Viel Aufwand, um Kater einzufangen

Ein Einwohner aus Widnau SG, wo der Kater verschwunden ist, fand das Tier in der Nähe der Gärtnerei Bucher und unternahm diverse Anstrengungen, um den Kater einzufangen. Denn das war nicht ganz einfach, da Charlie verletzt war und sich wehrte. Dabei setzte das Tier auch seine Krallen ein. Um ihn einfangen zu können, hat der ältere Herr sogar Schmerzmittel vom Tierarzt besorgt und ihm dieses unters Essen gemischt. So konnten die von der Verletzung stammenden Schmerzen gelindert und Charlie schliesslich geholfen werden. Nicht jeder hätte so viel Aufwand, Fürsorge und Geduld aufgebracht, um eine fremde Katze einzufangen. «Ich bin hin und weg», schwärmt Ramona.

Neues Territorium wird markiert

Am Mittwoch wurde das vermisste Tier vom Retter bei einer Tierarztpraxis abgegeben und behandelt. «Es ist noch unklar, was ihm nach dieser Zeit alles fehlt», so Grünenfelder. Die 38-Jährige ist dem Finder unendlich dankbar und appelliert an die gute Tat. Auf Facebook schreibt sie: «Ihr könnt euch nicht vorstellen, was dieser Mensch alles für unseren Charlie getan hat. Ich bin so unfassbar dankbar.»