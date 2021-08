Trauer um Rock-Legende : «Charlie war ein Fels in der Brandung»

Schlagzeuger Charlie Watts war für viele die Seele der Rolling Stones, er schaffte Ausgleich zu den Band-Hitzköpfen Mick Jagger und Keith Richards. Jetzt ist er im Alter von 80 Jahren gestorben – die Musikwelt trauert.

Der Schlagzeuger der legendären Rockband The Rolling Stones, Charlie Watts, ist tot. Watts sei am Dienstag im Kreis seiner Familie mit 80 Jahren friedlich in einem Londoner Krankenhaus gestorben, wie sein Agent Bernard Doherty der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, nachdem zuvor britische Medien berichtet hatten. «Charlie war ein geschätzter Ehemann, Vater und Grossvater und als Mitglied der «Rolling Stones» auch einer der grossartigsten Schlagzeuger seiner Generation», hiess es in dem Statement vom Abend.