Charlie Wyke überlebte zwei Herzstillstände und sechs Herz-OPs

Charlie Wyke spielt aktuell erfolgreich für Wigan Athletic in der englischen League One. Das sah vor Kurzem für den 30-Jährigen noch gar nicht danach aus.

Darum gehts Charlie Wyke wurde im August zum Spieler des Monats in der englischen League One gewählt.

Noch vor wenigen Monaten hatte der 30-Jährige seine Karriere beenden wollen.

Bereits davor überlebte er zwei Herzstillstände und sechs Herz-Operationen.

Fussballprofi Charlie Wyke hatte mehr als einmal Glück. Der 30-jährige Engländer erlitt im November 2021 und im April 2022 zweimal einen Herzstillstand im Training. Ihm konnte schnell geholfen werden, deshalb überlebte der Stürmer von Wigan Athletic. Danach musste er sechs Herz-Operationen über sich ergehen lassen. Nun hat er einen Defibrillator in seiner Brust – ähnlich wie es vor ihm dem Dänen Christian Eriksen ergangen war. Und dann, als Wyke dachte, er könne endlich wieder normal kicken, gabs den nächsten Rückschlag.

«Letzte Saison kam ich an einen Punkt, an dem ich nicht mehr sicher war, ob ich noch spielen möchte», sagte er der englischen Boulevard-Zeitung «The Sun». Sein Trainer bei Wigan, Leam Richardson, zu dem er eine innige Beziehung aufgebaut hatte, wurde entlassen. Richardson war es gewesen, der bei Wykes erstem Herzstillstand sofort eingegriffen, mit der Reanimation begonnen und ihn somit gerettet hatte. «Und dann kam noch die Knieverletzung dazu», so Wyke.

Er wurde übergewichtig

Er habe sein «Mojo», seine Lebensenergie, verloren, so der Engländer. Er hatte keine Lust mehr, Fussball zu spielen. «Ich dachte, ich komme nie wieder zurück». Auch seine Frau, die Familie oder sein Agent fanden, es wäre doch Zeit, die Karriere zu beenden. «Was soll das noch? Du hattest eine gute Karriere, warum nicht jetzt aufhören?», fragte der Agent.

Wykes Körper machte ebenfalls nicht mehr mit, er wurde übergewichtig, wog bis zu 90 Kilogramm – bei einer Grösse von 1,88 m. «Ich dachte, ich will das nicht mehr. Es ging mir so schlecht, dass ich beschloss nach Hause in den Nordosten zu gehen», erzählt Wyke.

Physio hatte etwas dagegen

Als er nach seiner Knieverletzung doch noch zurückkehrte, wurde er nur viermal einwechselt und so sagte er seinen Teamkollegen in der Kabine, dass er seine Karriere Ende Saison beenden würde. Doch da hatte Physiotherapeut Jimmy Barrow etwas dagegen. «Er sagte mir, dass ich meine Wut an den falschen Menschen auslasse, ich solle mich auf mich selber fokussieren und sowohl meinen Kopf wie auch meinen Körper wieder in die richtige Spur bringen.»

Barrow sollte recht behalten, Wyke versuchte es ein letztes Mal, kam 6 kg leichter zurück und wurde im August zum Spieler des Monats in der League One gewählt. Er hatte fünf Tore in vier Spielen erzielt. Doch weil seinem Club wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der Spielergehälter acht Punkte abgezogen wurden, dümpelt Wigan im unteren Bereich der Tabelle herum. Eigentlich eine perfekte Ausgangslage für Wyke, mit seinen Toren eine weitere Erfolgsgeschichte zu schreiben.

