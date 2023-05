Charlize Theron datet jetzt ein Model Alex Dimitrijevi

Frühlingsgefühle bei Charlize Theron (47): Die Schauspielerin wurde händchenhaltend mit Model Alex Dimitrijevic (55) in Los Angeles gesichtet. Die beiden waren offensichtlich auf einem Lunch-Date und verliessen Seite an Seite das Restaurant, wie «Daily Mail» berichtet. Dimitrijevic ist gemäss Angaben seiner Modelagentur 1,82 Meter gross und stand schon für diverse Luxusmarken vor und auch hinter der Kamera. Weiter ist er im Bereich Marketing und Markenentwicklung tätig, studierte an der Universität von Kalifornien und lebt in Los Angeles, wie sein Linkedin-Profil verrät.