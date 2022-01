Paris Fashion Week: Charlotte Casiraghi galoppiert bei Chanel über den Laufsteg

Wer als Model jeweils eine Modeshow eröffnen darf, kommt eine grosse Ehre zuteil. Am Dienstag fiel dieses Privileg Charlotte Casiraghi zu. Sie eröffnete an der Paris Fashion Week auf dem Pferderücken die Haute-Couture-Show von Chanel für Frühling und Sommer 2022.

Virginie Viard, die nach dem Tod von Karl Lagerfeld die kreative Führung bei Chanel übernommen hat, steckt Charlotte Casiraghi für ihren Auftritt in eine klassische Tweed-Jacke mit schwarzen Pailletten.

Pferdeliebe bei Chanel

Die Bühne der Show inszenierte Künstler Xavier Veilhan. Veilhan zeigt in seinen Werken immer wieder Pferde – dieses Mal schafften es die Tiere sogar in die Realität. Den Auftritt von Charlotte Casiraghi begleitete ein Modefilm, der die Verbindung vom Reitsport und dem französischen Luxusmodehaus zeigte. So gehörten Frauen, die den Reitsport liebten, zu den ersten Kundinnen von Gabrielle «Coco» Chanel.