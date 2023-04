Châtel-St-Denis: M. (16) lebend gefunden

In der Nacht auf Donnerstag wurde die 16-jährige M. in der Region Châtel-St-Denis als vermisst gemeldet. Die Kantonspolizei Freiburg startete eine grossangelegte Suchaktion, auch ein Helikopter der Luftwaffe war im Einsatz.

Am Donnerstagmorgen, kurz vor 10 Uhr, wurde M. von einer Drittperson gefunden. Diese wählte den Notruf 117. M. war am Bein leicht verletzt. Sie wurde von Sanitäterinnen und Sanitätern versorgt und in ein Spital gebracht. Dies teilt die Polizei am Donnerstagmittag mit.