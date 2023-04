KI: ChatGPT ermöglicht Leuten mehrere Jobs zugleich

Der Dienst des OpenAI-Gründers Sam Altman (37) ist der herkömmlichen Suchmaschinensuche in vielen Punkten überlegen – so kann er programmieren und schwierige Gleichungen lösen, aber auch E-Mails schreiben und Marketingkampagnen ausarbeiten.

ChatGPT: Fluch oder Segen?

Dies zeigt das Beispiel von Ben, der in Toronto lebt und Finanztechnologiefirmen bei der Vermarktung ihrer neuen Produkte unterstützt. Nachdem er im letzten Jahr mehr und mehr über ChatGPT gelesen hatte, begann er, den Chatbot in seine tägliche Arbeit einzubinden: So liefert er ChatGPT den Kontext und die Vorlage zu einem Produkt, und der KI-Chatbot macht den Rest. «Mein Job ist dadurch nicht ein bisschen, sondern massiv einfacher geworden», sagt er.

Informatiker lassen Chatbot coden

Charles, der als Software-Ingenieur und Produktmanager arbeitet, arbeitet derzeit an zwei Orten, hatte während des Höhepunkts der Pandemie aber gar vier Jobs gleichzeitig. Er nutzt KI-Tools, um schriftliche Aufgaben wie das Schreiben eines Memos oder das Erteilen von Anweisungen an Ingenieure auszulagern. Ausserdem verwendet er ChatGPT, um beim Programmieren eine Grundlage zu schaffen. Der mit ChatGPT erstellte Code funktioniert oft nicht perfekt, aber Fehler können leicht erkannt und behoben werden.

KI-Pannen können verheerende Folgen haben

Doof nur, dass das nicht stimmt. Als Erstes gelang es nämlich dem Grossteleskop der Europäischen Südsternwarte in München im Jahre 2004, Exoplaneten sichtbar zu machen. Das James-Webb-Teleskop startete derweil erst am 25. Dezember 2021 seine Reise ins All. Der peinliche Fehler während der Präsentation sorgte nicht nur für Gespött im Netz, sondern auch für einen Kurseinbruch an der Börse: So büsste die Google-Aktie zeitweise 100 Milliarden Dollar an Wert ein.