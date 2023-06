ChatGPT: So nutzt du KI für das perfekte Bewerbungsschreiben

1 / 1 ChatGPT ist ein hilfreiches Tool für den Privatgebrauch. Nur wenige Eingaben reichen, um ein perfektes Bewerbungsschreiben zu generieren. CELLA FLORIAN/VQH

Darum gehts Auf Social Media häufen sich Beiträge, in denen Personen ihre Erfahrungen mit ChatGPT und Bewerbungen mitteilen.

Viele fanden mit KI-generierten Bewerbungsschreiben sogar schon einen Job.

Doch ganz so simpel ist das Erstellen eines persönlichen Schreibens nicht.

Wir zeigen dir, worauf du achten musst, damit dir eine perfekte KI-Bewerbung gelingt.

«ChatGPT verschaffte mir meinen Traumjob», so ein Reddit-Nutzer. Sein Post ging viral, denn der Amerikaner aus Kalifornien berichtete, dass ihm die künstliche Intelligenz nach Hunderten erfolglosen Bewerbungsschreiben in nur wenigen Tagen einen Job verschafft hat. «Ich erhielt in nur einer Woche einen Anruf – es hätte so einfach sein können», schreibt er.

Viele Menschen nutzen Chatbots, um private Dokumente gekonnt auf Papier zu bringen, sei es, weil es zu viel Zeit in Anspruch nimmt oder weil die eigene Kreativität oder Sprachkompetenz nicht ganz ausreicht. Ganz so simpel ist das aber nicht, denn ChatGPT braucht genauste Anweisungen, um einen guten und massgeschneiderten Text zu erstellen. Wir zeigen dir, wie auch du ChatGPT zum erfolgreichen Ghostwriter für das Bewerbungsschreiben machst.

Ausgangs-Ausschreibung

1 / 2 Unser Beispiel-Job: Verkäufer/in bei der Migros. migros-gruppe.jobs Dabei sind die Anforderungen und Tätigkeiten mit einzubeziehen. migros-gruppe.jobs

Damit wir hier konkrete Tipps geben können, werden wir die Beispiele anhand obiger Stellenausschreibung generieren. Bei der Genossenschaft Migros wird derzeit ein Verkäufer oder eine Verkäuferin gesucht. In der Jobbeschreibung (zweites Bild) stehen die Tätigkeiten sowie die Anforderungen. Das sind hilfreiche Details, die für ein noch genaueres Ergebnis sorgen werden.

Nutze einen Master-Prompt

Für ChatGPT ist es wichtig, den Kontext der Konversation zu kennen. Je genauer dieser beschrieben wird, umso nützlicher die KI. Darum macht es Sinn, zuerst in wenigen Sätzen zu beschreiben, was du willst. So kann ChatGPT dir noch besser helfen, ein persönliches Bewerbungsschreiben zu generieren, das nicht zu abgedroschen tönt.

Die Prompts (englisch für Eingabeaufforderung) können dabei unterschiedlich formuliert sein, im Folgenden findest du ein Beispiel, dass du nutzen kannst:

Master-Prompt Vorlage

Nach dieser Aufforderung fragt ChatGPT in mehreren Punkten nach Details und Infos, die es benötigt, um dir dein Bewerbungsschreiben zu generieren (siehe Bild unten). Das ist insbesondere nützlich, wenn du nicht weisst, welche Infos für eine Bewerbung wichtig sein könnten.

Nach Eingabe des Master-Prompts, fragt ChatGPT nach den Informationen, die für ein erfolgreiches Bewerbungsschreiben nötig sind. OpenAI

Gib so viele Informationen wie möglich

Versuche ChatGPT mit so vielen Infos zu speisen wie möglich. Wenn du einen Master-Prompt festgelegt hast, wird der Chatbot zusammen mit dir die wichtigsten Details durchgehen. Ansonsten kannst du dich an folgende drei Punkte halten:

Informationen zu dir und dem Unternehmen

Dein Lebenslauf

Die Stellenbeschreibung

Du solltest damit beginnen, dich selbst vorzustellen. Dazu gehören Name, aktueller Job, Erfahrungen und Ausbildungen. Ergänze für den ausgeschriebenen Job passende Details zu Persönlichkeit, Zielen, Fähigkeiten und Erwartungen. Halte dich für ein optimales Ergebnis möglichst kurz. Die letzten beiden Punkte (Lebenslauf, Stellenbeschreibung) kannst du direkt in übersichtlichem Format reinkopieren.

Hier findest du eine mögliche Vorlage, die du in ChatGPT verwenden kannst. Sie ist anpassbar und dient als Inspiration:

Info-Prompt Vorlage

1 / 4 So lautet das Beispiel für Hans Muster, der sich bei der Migros bewerben will. Zuerst die persönlichen Infos und Berufserfahrungen … OpenAI/RCA … danach reinkopierte Daten aus dem Lebenslauf und die komplette Stellenbeschreibung. Das erste Ergebnis von ChatGPT darf sich blicken lassen.

Überarbeite das Ergebnis

Die ersten Ergebnisse am Beispiel der Migros in der Bildstrecke oben lassen sich sehen. Am Schluss solltest du diese aber anpassen. Frage ChatGPT, falls es irgendetwas stärker betonen oder eine Information ergänzen soll, die dir spontan in den Sinn kommt. Wenn du mit dem Endresultat zufrieden bist, solltest du den Text in ein Dokument kopieren, gegenlesen und auf Rechtschreibung sowie Grammatik überprüfen. Voilà, dein Bewerbungsschreiben ist fertig!

Den gesamten Chatverlauf der Beispiele in den Bildstrecken findest du zum Nachlesen unter diesem Link.

Hast du auch schon mit ChatGPT eine Bewerbung geschrieben? Ja, schon mehrmals Ja, aber nur für einzelne Sätze. Nein, würde es aber gerne ausprobieren. Nein, das finde ich völligen Quatsch.