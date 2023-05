Spiess-Hegglins Team: Chatgruppe gegen «Tagi»-Journalistin – prominente Politikerinnen lasen mit

Binswanger befindet sich seit Jahren im Rechtskampf mit Netzcourage-Gründerin Jolanda Spiess-Hegglin. Grund dafür ist ein Buch über die Geschehnisse an der Landammannfeier 2014 in Zug.

In einem Gruppenchat auf Facebook sollen mehrere Mitglieder die «Tages-Anzeiger»-Journalistin Michèle Binswanger beleidigt haben.

In einem Gruppenchat sollen Netzaktivistin Jolanda Spiess-Hegglin und ihre Mitstreiterinnen die «Tages-Anzeiger»-Journalistin Michèle Binswanger beleidigt haben.

Seit Jahren liefern sich Netzaktivistin Jolanda Spiess-Hegglin und «Tages-Anzeiger»-Journalistin Michèle Binswanger eine heftige Auseinandersetzung. Hintergrund ist ein Buch über die Geschehnisse bei der Landammannfeier 2014 in Zug. Dieses erschien diesen Februar nach einem langen Rechtsstreit , der noch nicht abgeschlossen ist. Nächste Woche muss sich Binswanger gegen den Vorwurf der Verleumdung verteidigen. Der «Tages-Anzeiger» gehört – wie 20 Minuten – zur TX Group.

In diesem Kollektiv tätig ist unter anderem der Journalist Stefan Millius, wie er auf Weltwoche.ch publik machte. Er arbeitet daneben auch für das Radio «Kontrafunk» und den «Nebelspalter». Er will für die Corona-kritische Gruppierung «Aufrecht» in den Nationalrat.