Obergericht : Chauffeur (40) erfindet Überfälle und legt Brände – 10 Monate Gefängnis

Der heute 40-jährige Chauffeur aus dem Zürcher Oberland hat 2011 als Rezeptionist im Hotel Sheraton in der Stadt Zürich Alarm ausgelöst, weil er angeblich überfallen worden sei. Er erzählte den Polizisten, dass er von zwei Unbekannten mit einer Pistole überfallen und später mit Kabelbindern gefesselt worden sei. Laut Anklage wollte er mit der Geschichte aber einen Diebstahl vertuschen. Denn nachträglich stellte sich heraus, dass er knapp 8000 Franken aus dem Tresor gestohlen hatte.

Drei Jahre später wurde er wieder «Opfer» eines Raubüberfalls. Auf dem Weg zur Arbeit mit dem Velo habe ihn ein Unbekannter auf den Kopf geschlagen und er sei gestürzt, erzählte er auf dem Polizeiposten. Jemand habe an seinem Rucksack gerissen und es seien ihm Mobiltelefon und Portemonnaie gestohlen worden. Doch auch diesen Überfall hatte der Beschuldigte nur erfunden.

Im Februar 2016 legte der Mann im Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses im Glattpark – wo er selber wohnte – Feuer. Weil ein Hausbewohner wegen der Rauchentwicklung schnell die Feuerwehr alarmierte, entstand nur geringer Schaden. Sechs Monate später zündete er im Keller wieder Gegenstände an und verursachte einen Schaden von 50’000 Franken. 2017 erfand er erneut einen Überfall - diesmal sei es ein Messerangriff gewesen. Der Mann wurde ein Jahr später festgenommen und sass zwei Monate in Untersuchungshaft.

Aussage vor Obergericht verweigert

Das Bezirksgericht Bülach hat den Schweizer mit Wurzeln in Südafrika im Mai 2022 zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 34 Monaten verurteilt, wovon er sechs Monate absitzen muss. Der Staatsanwalt hatte eine unbedingte Freiheitsstrafe von 42 Monaten gefordert. Gegen das Urteil erhob der Beschuldigte Berufung ans Obergericht.

Am Prozess vom Mittwoch verweigerte der grundsätzlich geständige Chauffeur die Aussagen zu den Taten. Nur: «Es war schrecklich, was ich gemacht habe.» Er habe inzwischen psychologische Unterstützung erhalten und würde nicht mehr rückfällig. Heute befinde er sich in einer stabilen Situation. Der Psychiater hat ihn als voll schuldfähig erklärt. Der Beschuldigte habe eine Persönlichkeitsstruktur mit narzisstischen Merkmalen. Er habe mit den Brandstiftungen Anerkennung erhalten wollen.