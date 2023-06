St. Gallen: Chauffeur fährt mit Postauto gegen Hauswand

Am Donnerstagmorgen kam es in St. Gallen zu einem Selbstunfall mit einem Postauto.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an, dabei handelt es sich um ein Standardverfahren. Der 58-Jährige wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Beim Unfall entstand hoher Schaden am Gebäude und am Postauto. Die Feldlistrasse musste während der Bergung des Fahrzeugs und dessen Abtransport gesperrt werden.