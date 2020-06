Menzingen ZG

Chauffeur bei Unfall aus Lastwagen geschleudert

In Menzingen ZG ist ein Lastwagen von der Strasse abgekommen und hat sich überschlagen. Der Chauffeur wurde erheblich verletzt.

Er musste mit der Rega in ein Spital geflogen werden.

Im Menzingen verunfallte am Dienstagmorgen ein Lastwagen. Der Chauffeur wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erheblich verletzt.

Der Unfall passierte am Dienstag um 11 Uhr: Ein Lastwagenchauffeur (48) kam in Menzingen ZG rechtsseitig auf dem Müliweg ab und stürzte 12 Meter das Wiesenbord hinunter, teilte die Zuger Polizei am Dienstag mit. Dabei überschlug sich der Lastwagen und kam wieder auf den Rändern stehend auf der unterhalb des Müliwegs liegenden Neudorfstrasse zum Stillstand.