Am Freitagmittag ist ein Anhängerzug auf der A2 Fahrtrichtung Norden gefahren. Bei einer Baustelle in Reiden prallte der Anhängerzug gegen einen Lastwagen mit Anpralldämpfer des Zentras. Dieser war zur Sicherung der Baustelle auf dem rechten Fahrstreifen abgestellt.



Der 45-jährige Chauffeur des Anhängerzuges wurde beim Unfall verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Region Sursee geborgen und mit einem Helikopter der Alpine Air Ambulance ins Spital geflogen.