Uznach SG

Chauffeur will Taxigast Handy nur gegen 100 Franken zurückgeben

Im Taxi lässt ein Gast sein Handy liegen. Um es zurückzubekommen, verlangt der Taxichauffeur Geld. Dafür wurde er nun verurteilt.

Der Taxifahrer gab ihm am nächsten Tag Bescheid und wollte Geld.

Zum Vorfall kam es in der Nacht vom 8. Februar diesen Jahres. Ein Mann aus dem Linthgebiet wollte mit einem Taxi von einem Fasnachtsevent nach Hause gefahren werden, wie die «Linth-Zeitung» am Samstag berichtet. Der Mann stieg daheim aus, sein Handy blieb allerdings im Taxi zurück. Am nächsten Tag wurde er vom Taxifahrer darüber informiert.