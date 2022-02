Corona in der Schweiz – 250’000 Zertifikate laufen heute aus

Das Covid-Zertifikat ist seit dem 31. Januar nur noch neun Monate oder 270 Tage gültig. Davor betrug die Gültigkeitsdauer 365 Tage. Damit hat der Bundesrat die Schweizer Regelung an die EU angepasst . Denn die EU-Mitgliedstaaten haben die Gültigkeit der Impfzertifikate ebenfalls auf neun Monate reduziert.

Wer das Impf- oder Genesenen-Zertifikat vor oder am 6. Mai 2021 erhalten hat und seither weder geboostert, noch nachweislich von Corona genesen ist , hat am 1. Februar kein gültiges Zertifikat mehr. Diese Personen dürfen dann nicht mehr ins Restaurant oder ins Kino. Schweizweit betrifft dies laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) einige Hunderttausend Personen. Danach dürften jeden Monat mehrere Hunderttausend Zertifikate ungültig werden – insofern sich die Betroffenen nicht boostern lassen.

250’000 Zertifikate laufen aus

Bereits jetzt sollen in der Schweiz rund 250'000 Personen vom Verlust eines gültigen Zertifikats betroffen sein, wie eine Umfrage des «SRF» bei den Kantonen zeigt. Ganz genau beziffern können das die Kantone jedoch nicht, da eine Person mehr als ein Zertifikat besitzen kann, dies zum Beispiel, wenn die Person genesen und auch geimpft ist. Bis zum 6. Mai letzten Jahres wurden in der Schweiz rund 1,14 Millionen Personen doppelt geimpft. Von der Kürzung der Zertifikatsdauer scheint also gemäss der Zahlen der Kantone etwas mehr als ein Fünftel dieser Personen betroffen sein.